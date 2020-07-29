Нефтяные запасы США снизились вопреки прогнозам аналитиков

https://static.news.ru/photo/b405d88e-d1b2-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Global Look Press

Коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах за последнюю неделю снизились на 10,6 млн баррелей, составив к 24 июля 525,9 млн баррелей.

Об этом сообщили представители американского Минэнерго, передаёт ТАСС. При этом опрошенные информагентством Bloomberg аналитики ожидали увеличения запасов на 450 тысяч баррелей.

На этом фоне отмечается незначительный рост цен на нефть марок Brent и WTI. К 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на сырьё марки Brent с поставкой в октябре достигла отметки в $44,08 за баррель, что на 1,08% выше уровня, отмеченного при закрытии торгов накануне. Сорт WTI вырос в цене на 0,9% — до $41,41 за баррель.

28 июля стоимость нефти марки Brent впервые с апреля стала выше цены на сорт Urals, передавал NEWS.ru. Аналитики объяснили это появившейся информацией о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи в РФ в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+.