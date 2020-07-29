Нефтяные запасы США снизились вопреки прогнозам аналитиков

Коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах за последнюю неделю снизились на 10,6 млн баррелей, составив к 24 июля 525,9 млн баррелей.
Об этом сообщили представители американского Минэнерго,
На этом фоне отмечается незначительный рост цен на нефть марок Brent и WTI. К 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на сырьё марки Brent с поставкой в октябре достигла отметки в $44,08 за баррель, что на 1,08% выше уровня, отмеченного при закрытии торгов накануне. Сорт WTI вырос в цене на 0,9% — до $41,41 за баррель.
28 июля стоимость нефти марки Brent впервые с апреля стала выше цены на сорт Urals, передавал NEWS.ru. Аналитики объяснили это появившейся информацией о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи в РФ в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+.
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