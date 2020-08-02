Нефтедобыча в РФ в июле упала на 16,2%

https://static.news.ru/photo/0026c650-d4b6-11ea-8076-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Нефтедобыча и извлечение газового конденсата в РФ в июле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019-го упала на 16,2%. Показатель составил 39,63 млн тонн, передаёт Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала 2020-го добыча чёрного золота упала на 6,2%, до 304,3 млн тонн.

Москва участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи углеводородов. Документ вступил в силу в мае 2020-го. Договор подразумевает снижение Кремлём производства сырья примерно на 19% к уровню февраля 2020 года, — передаёт ТАСС.

Нефтяной экспорт из РФ в июле 2020-го составил 17,22 млн тонн, что на 25,2% меньше, чем за аналогичный период в 2019-м. При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 8,8% — до 140,2 млн тонн.

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья в июле обвалился на 27% — до 15,72 млн тонн (с начала 2020-го падение на 6,8%, до 134,05 млн т). Поставки ближнему зарубежью в июле увеличился на 1,6% — до 1,49 млн т (с начала 2020-го снижение на 37,4%, до 6,1 млн т). Транзит нефти в июле показал падение объёма на 4,3%. Показатель составляет 1,66 млн т (с начала года транзит сохранился на уровне 11,3 млн т).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа. Речь идёт о фиксировании цены на поставку природных ресурсов на определённом уровне заранее, писал NEWS.ru.

В ответ на вопрос об отношении Путина к самой идее хеджировать доходы представитель Кремля отметил, что «сначала нужно проработать и доложить президенту» обо всех плюсах и минусах. Сроков для принятия решения по этому вопросу не установлено, это, по словам пресс-секретаря, будет сделано «по мере готовности».