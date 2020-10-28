Нефть слабо растёт в цене после падения накануне

https://static.news.ru/photo/9f2da83c-19ac-11eb-92b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть 29 октября поднимаются после резкого падения накануне на данных о росте запасов сырья в США на фоне распространения коронавируса в мире.

Эксперты предупреждают, что проблемы избытка предложения при нехватке резервуарных мощностей сохраняются, передаёт «Интерфакс».

Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос, — считают в AxiCorp.

По мнению аналитиков, при сохранении траектории спроса цены на нефть могут резко снижаться в ближайшее время.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $39,16 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $37,49 за баррель, что на $0,1 (0,27%) выше уровня предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю увеличились на 4,3 млн баррелей — максимальными темпами с июля. Эксперты прогнозировали рост запасов на 200 тысяч баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за это время на 400 тысяч баррелей. Добыча нефти в США выросла на 1,2 млн б/с — до 11,1 млн б/с. Запасы бензина в США при этом сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов — на 4,5 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк увеличил прогноз по стоимости нефти Urals в 2020 году до $38 с $27 за баррель.