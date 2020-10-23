Банк России повысил прогноз нефти Urals в 2020 году

Центробанк увеличил прогноз по стоимости нефти Urals в 2020 году до $38 с $27 за баррель.
Согласно пресс-релизу регулятора по итогам заседания совета директоров, в 2021 прогноз повышен до $40 за баррель, а в 2022 сохранён на уровне $45 за баррель.
Ранее NEWS.ru писал, что российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в сентябре подешевела на 8% по отношению к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до $40,91 за баррель.
В августе Urals торговалась в среднем по $44,51 за баррель. За девять месяцев текущего года средняя цена этой нефтяной смеси составила $40,84 за баррель, тогда как в этом же периоде прошлого года она оценивалась в $64,15 за баррель.