Банк России повысил прогноз нефти Urals в 2020 году

https://static.news.ru/photo/59ceefc0-1520-11eb-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Центробанк увеличил прогноз по стоимости нефти Urals в 2020 году до $38 с $27 за баррель.

Согласно пресс-релизу регулятора по итогам заседания совета директоров, в 2021 прогноз повышен до $40 за баррель, а в 2022 сохранён на уровне $45 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в сентябре подешевела на 8% по отношению к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до $40,91 за баррель.

В августе Urals торговалась в среднем по $44,51 за баррель. За девять месяцев текущего года средняя цена этой нефтяной смеси составила $40,84 за баррель, тогда как в этом же периоде прошлого года она оценивалась в $64,15 за баррель.