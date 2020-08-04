Нефть подорожала после взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/d1c53d06-d699-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Светлая техасская нефть WTI с поставкой в сентябре прибавила в цене 1,56% — до $41,65 за баррель.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля поднималась выше $42. Как пояснил эксперт нефтяного рынка, президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, взрыв в порту Бейрута стал одной из главных причин роста стоимости WTI.

Мы опасаемся геополитической нестабильности, — сказал Нейшнс в эфире CNBC.

Эксперт допустил, что взрыв в Ливане может привести к перебоям в поставках нефти.

Котировки на американском фондовом рынке менялись разнонаправленно, значительных изменений к концу сессии не зафиксировано.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил о том, что в результате взрыва в Ливане погибли не менее 70 человек, а пострадали около 3,7 тысячи.