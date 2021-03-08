Нефть подешевела после достижения максимумов с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/6d64e6aa-8020-11eb-bfc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть 8 марта снизились после того, как показатели обновили максимум с января 2020 года на фоне решения ОПЕК+ о сохранении текущего уровня нефтедобычи.

По состоянию на 13:39 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на Brent снижалась на 0,12%, до $69,28 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 66,07 доллара за баррель.

Утром 8 марта во время торгов цена Brent превысила отметку в $71 за баррель, что является максимумом с 8 января 2020 года. Рост цен на нефть стал более уверенным после того, как ОПЕК+ приняла решение о сохранении добычи нефти в апреле на текущем уровне для всех своих стран, кроме России и Казахстана.

При этом падение цен сдерживают сообщения об эскалации геополитического конфликта в Саудовской Аравии. В Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников. Дроны с бомбами на борту напали на нефтяной терминал, пострадал объект в порту Рас-Таннура. При этом нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. В Эр-Рияде уверены, что виновниками нападения нужно считать повстанцев-хуситов, потому что ранее саудиты атаковали их объекты в Йемене.

Удар по нефтяным объектам был нанесён с моря. Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в Рас-Таннуре. При этом его считают самым защищённым нефтяным объектом в мире. Также осколки от боеприпасов упали недалеко от жилого комплекса, где живут сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Атака на ключевой нефтяной объект Саудовской Аравии тут же подняла цены на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель. Позднее в Сети появились кадры перехвата и уничтожения беспилотника саудовскими военными, писал NEWS.ru.