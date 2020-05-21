Нефть марки WTI подорожала до $36,51 за баррель

https://static.news.ru/photo/147b0670-9b7c-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андронов Алексей/ТАСС

Стоимость барреля эталонной нефти продолжает расти 21 мая 2020 года. Накануне цена на топливо достигла 10-недельного максимума.



Июльские фьючерсы на смесь Brent во время торгов на лондонской бирже ICE к 17:53 по Москве подорожали до $36,51 за баррель, что на $0,76 (2,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI с поставками в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавила $0,55 (1,64%) — до $34,04 за «бочку».

Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи упал по отношению к российскому рублю на 0,2% и достиг отметки в 70,83 рубля за единицу. Последний раз валюта США дешевела ниже 71 рубля 10 марта 2020 года. Стоимость евро, впервые с 6 марта 2020 года, опускается ниже отметки в 78 рублей за единицу — до уровня 77,75 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки в $36 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.