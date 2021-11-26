Нефть марки Brent упала в цене более чем на 10%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года упала на 10,27%, до $73,7 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки снижаются на фоне сообщений о новом штамме корoнавируса и риске перeизбытка сырья в начале 2022 года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели к 19:13 мск на 10,27%, до $73,77 за баррель. Ниже $77 Brent торгуется впервые с 24 сентября.

Цена нефти марки WTI в это время опустилась ниже $70 за баррель и торговалась на уровне $69,5 на 19:20 мск. Снижение к цене прошлого закрытия составляет более 11%.

За несколько часов до этого цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года упала на 5,59%, до $76,4 за баррель.

С мая 2020 года ОПЕК+ сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки по причине падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем добыча была вновь увеличена на 400 тысяч баррелей в сутки.

Между тем эксперты предрекли новый суперцикл на энергетическом рынке, который скажется на росте цен на нефть в мире. Вполне возможно, что цена преодолеет отметку $100 за баррель.