https://static.news.ru/photo/3bad9b24-47ec-11ea-b60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть растут на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика. Марка Brent торгуется уже на уровне $54,61 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 5 февраля поднялась на $0,65 (1,2%), до $54,61 за баррель, по сравнению с данными закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожал на $0,55 (1,11%) — до $50,16 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Индекс относительной силы, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, для WTI опустился до 30 пунктов, что позволяет экспертам делать вывод о перепроданности рынка.

Как писал NEWS.ru, накануне эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей стоимость барреля начала постепенно повышаться. По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки.

Ранее финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Брайан Гилвари заявил, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем импортёре нефти, снизила рост спроса на это сырьё в среднем по году на 300–500 тыс. баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.