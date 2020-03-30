https://static.news.ru/photo/ba261d02-7305-11ea-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в июне прибавила в цене 2,12% в ходе торгов на лондонской ICE.

Таким образом, стоимость сырья эталонной марки составила $26,98 за баррель. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае подорожала на 5,67%, до $21,23 за баррель. Накануне Brent и WTI опускались в цене до $21,76 и $20,1 за баррель соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, цена нефти, добываемой в Мексике, опустилась до $10,37 за баррель. Минимальной отметки стоимость мексиканской нефти достигла впервые за 21 год. Аналитики государственной нефтегазовой компании Pemex сообщают о том, что нефть подешевела с 27 марта 2020 года на 20,3%.