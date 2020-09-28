Нефть Brent подорожала до $43 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до отметки в $43,02 за баррель. Увеличение составило 1,44%.

В последний раз этот сорт нефти торговалась выше $43 за баррель 21 сентября 2020 года.

Цена нефти WTI поднялась до $40,74 за баррель (на 1,22%).

В ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 92 рубля. На открытии торгов 28 сентября курс европейской валюты был чуть выше 91 рубля.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. По его мнению, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Александр Новак добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК.