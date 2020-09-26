Курс евро превысил 92 рубля

https://static.news.ru/photo/cdcaa052-0190-11eb-83be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 92 рубля. На открытии торгов 28 сентября курс европейской валюты был чуть выше 91 рубля.

По данным МосБиржи на 16:28 мск, курс евро вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,0275 рубля.

Как писал NEWS.ru, рост курса доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний, заявил преподаватель РАНХиГС экономист Владислав Гинько. Он пояснил, что колебания курса могут быть связаны с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США. Гинько при этом не исключил, что эти колебания могут составить до 10% в ту или иную сторону. Главное, по его словам, не заниматься сейчас «частым изменением своего портфеля валют».

На открытии торгов Московской Биржи 28 сентября курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля. Курс евро вырос выше 91 рубля, обновив максимум с января 2016 года.