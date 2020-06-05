Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что государственная поддержка граждан в период пандемии компенсирует снижение доходов населения. По её словам, это не должно вызвать «взрыва» инфляции.

Она отметила, что при принятии решений по кредитно-денежной политике ЦБ всегда учитывает расходы бюджета. В результате инфляция остаётся под контролем, передаёт ТАСС. На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет,...