Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

https://static.news.ru/photo/7357e678-a733-11ea-8850-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press
Цена барреля североморской нефти Brent поднялась выше $42,06 впервые с момента обвала рынка в начале марта. Августовские фьючерсы подорожали на лондонской бирже ICE на 5,2% с начала торгов 5 июня.
По информации ТАСС, нефть вернулась к показателям 6 марта в 15:34 и продолжила расти в цене. Американская марка WTI, стоимость фьючерсов на которую в апреле опускалась до отрицательных значений, приблизилась к $40.
Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию, — пишет ТАСС.
По информации источника издания, стороны продлят действие квот на добычу.
Как писал NEWS.ru, в апреле страны ОПЕК, России и США договорились о рекордном снижении производства нефти, столкнувшись с профицитом топлива на фоне пандемии коронавируса, во время которой резко снизилось потребление углеводородов.
Участники соглашения ОПЕК+ снизили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.