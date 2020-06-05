Экономика

Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

16:39, 05 июня 2020 18
Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Цена барреля североморской нефти Brent поднялась выше $42,06 впервые с момента обвала рынка в начале марта. Августовские фьючерсы подорожали на лондонской бирже ICE на 5,2% с начала торгов 5 июня.

По информации ТАСС, нефть вернулась к показателям 6 марта в 15:34 и продолжила расти в цене. Американская марка WTI, стоимость фьючерсов на которую в апреле опускалась до отрицательных значений, приблизилась к $40.

Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию, — пишет ТАСС.

По информации источника издания, стороны продлят действие квот на добычу.

Как писал NEWS.ru, в апреле страны ОПЕК, России и США договорились о рекордном снижении производства нефти, столкнувшись с профицитом топлива на фоне пандемии коронавируса, во время которой резко снизилось потребление углеводородов.

Участники соглашения ОПЕК+ снизили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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