Недельные торги на МосБирже начались с укрепления доллара и евро

https://static.news.ru/photo/a57822da-fbde-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи опустился на 0,12%, до 75,6575 рубля. При этом курс евро вырос на 0,11%, до 89,7725 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передаёт ТАСС.

К 10:15, по данным агентства, курс доллара находился уже на уровне 75,68 рубля (-0,09%), евро рос до 89,79 рубля (+0,13%). В дальнейшем обе валюты ускорили рост. Доллар устремился к отметке в 76 рублей, а евро — к 90.

Кроме того, российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По состоянию на 10:00, индекс МосБиржи опустился на 0,19%, до 2946,18 пункта, а индекс РТС — на 0,27%, до 1225,32 пункта.

К 10:13 индекс МосБиржи находился на отметке в 2937,16 пункта (-0,5%), а индекс РТС — на уровне 1221,3 пункта (-0,6%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,34%, до $42,57 за баррель. Одновременно с этим нефть WTI дешевеет на 1,48%, до $40,5 за баррель.

Ранее, как писал NEWS.ru, Центральный банк дал прогноз развития кредитно-денежной политики на три года.