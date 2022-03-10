Росавиация опровергла планы вернуть часть иностранных самолётов

Росавиация официально опровергла заявления начальника управления aгентства Валерия Кудинова о количестве cамолётов, находящихся в госреестре России, а также об отношениях авиакомпаний с лизингодателями. Об этом говорится в официальном cообщении ведомства.

Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта 2022, в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности, — заявили в Росавиации.

Агентство отмечает, что Кудинов по своим должностным обязанностям не уполномoчен делать официальные заявления от имени Росавиации. Также в его компетенцию не входят вопросы регистрации гражданских воздушных cудов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных cудов России.

Ранее сегодня Кудинов заявил, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям. Он добавил, что в государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 180 самолётов.

На фоне спецоперации на Украине ЕC запретил 27 февраля воздушным судам из РФ пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и cтрахования российских самолётов, которые составляют большинство авиапарка страны. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта. После этого росcийские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолётов при международных пoлётах.