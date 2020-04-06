Россиян попросили не копить долги за услуги ЖКХ

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Обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги для россиян сохраняется несмотря на временную отмену начисления пеней за долги. Об этом напомнил глава Минстроя Владимир Якушев.

Он отметил, что послабление в сфере ЖКХ коснётся в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой. Остальным министр рекомендовал не копить долг, а заключить с поставщиком услуг соглашение о рассрочке платежа.

Информацию о таких организациях можно найти в платёжном документе, напомнил Якушев.

Он уточнил, что правительство приостановило и поверки приборов учёта коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость проводить поверку будет восстановлена, передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Помимо этого не будут начислятьсяи пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Льготный период продлится до конца 2020 года.