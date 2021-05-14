Названы закупочные цены российских вакцин от ковида

https://static.news.ru/photo/23dd76ba-7949-11eb-846b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предельные закупочные цены одной дозы российских вакцин от коронавируса находятся примерно в одном диапазоне и составляют от 842 до 867 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг.

По информации министерства, предельная закупочная цена одной дозы «ЭпиВакКороны» составляет 842 рубля, «КовиВака» — 866 рублей, «Спутника V» — 866,81 рубля. Цены на «Спутник Лайт» пока не объявлены.

В Минпромторге пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из возможностей предприятий, на которых их выпускают.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», КовиВак" центра имени Чумакова РАН.

«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» являются двухкомпонентными препаратами, «Спутник Лайт» — однокомпонентным.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» может вдвое снизить риск заражения COVID-19.