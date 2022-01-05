Названы валюты, на которые вырастет спрос в 2022 году

Российский рубль имеет возможность в 2022 году оказаться на вершине спроса. Ожидаемое решение о повышении ключевой ставки от ФРС США станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, которые занимали доллар в больших объёмах, когда ставка ещё была нулевой. При этом российский рынок, вероятно, устоит. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов.

По словам Правосудова, действующие в последние семь лет санкции значительно оградили российский корпоративный и банковский сектора от негативных последствий роста ключевой ставки США по причине низкого валютного долга.

Брокер отметил, что в 2021 году на российский рубль оказали негативное влияние риски геополитических событий и укрепление позиции доллара. При этом в 2022 год Правосудов смотрит с оптимизмом.

Мы сохраняем позитивный взгляд на российскую валюту, — подчеркнул он.

Позитивное влияние на российский рубль в 2022 году могут оказать высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков.

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