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Названы валюты, на которые вырастет спрос в 2022 году

Брокер Правосудов: спрос на доллары в 2022 году увеличит повышение ключевой ставки ФРС
04:45, 06 января 2022
Названы валюты, на которые вырастет спрос в 2022 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский рубль имеет возможность в 2022 году оказаться на вершине спроса. Ожидаемое решение о повышении ключевой ставки от ФРС США станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, которые занимали доллар в больших объёмах, когда ставка ещё была нулевой. При этом российский рынок, вероятно, устоит. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов.

По словам Правосудова, действующие в последние семь лет санкции значительно оградили российский корпоративный и банковский сектора от негативных последствий роста ключевой ставки США по причине низкого валютного долга.

Брокер отметил, что в 2021 году на российский рубль оказали негативное влияние риски геополитических событий и укрепление позиции доллара. При этом в 2022 год Правосудов смотрит с оптимизмом.

Мы сохраняем позитивный взгляд на российскую валюту, — подчеркнул он.

Позитивное влияние на российский рубль в 2022 году могут оказать высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков.

Ранее россиянам рассказали, в какие три валюты вложиться в начале года.

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