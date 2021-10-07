Названы товары, максимально подорожающие к концу года

Минэкономразвития представило прогноз отдельных показателей инфляции, в котором говорится, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу года. Это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2%, пишут «Известия».

Это станет рекордом с 2015 года. При этом в среднем инфляция составит 6,8%. В группу товаров, на которые грядёт максимальное подорожание, входят бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. Однако в министерстве полагают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4%.

На втором месте по подорожанию числятся продовольственные товары без учёта овощей и фруктов. Цены на них к концу года вырастут на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года. За год в среднем подорожание будет ещё более сильным и составит 7%.

При этом в ближайшие три года ожидается стабилизация инфляции в данном секторе, она составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Ожидается, что на продовольствие в целом цены повысятся на 5,3%.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в ноябре может резко вырасти стоимость картофеля. Это произойдёт после сезонного падения цен в октябре.