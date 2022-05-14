Названы страны, которые выиграют от параллельного импорта в России Агентство АКРА: от введения в России параллельного импорта выиграют Турция и Китай

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Параллельный импорт предотвратит дефицит на фоне снижения запасов товаров. Наибольшую выгоду от его введения в России получат такие страны, как Армения, Казахстан, Китай и Турция, рассказала РИА Новости старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова.

Она отметила, что рост импорта будет способствовать сдерживанию роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля и росту товарооборота с теми государствами, через которые будет вестись параллельный импорт.

Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения, — сказала собеседница агентства.

Правительство России легализовало параллельный импорт в конце марта. При этом в Минпромторге подчеркнули, что это не означает легализацию контрафактной продукции. Речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Ведомство также подготовило перечень товаров для параллельного импорта, который включает в себя 96 пунктов. Этот список будет корректироваться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.