Названы способы заработка на дачном хозяйстве

Чтобы превратить свой дачный участок в прибыльный бизнес, можно выращивать на нём фрукты и овощи либо разные виды цветов и продавать их. Также можно сдавать его в аренду. Об этом «МИР 24» рассказал эксперт.

Интерес к монетизации привычных дачных угодий существенно возрос в период пандемии. Вызвано это как усложнением заграничных поездок, так и кризисом: граждан очень интересуют дополнительные источники доходов. Дачу можно сдавать в аренду или выращивать на ней продовольственные товары, — отмечает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина.

В целом выращивание каких-либо овощей или фруктов на даче — достаточно прибыльное занятие. Вложение в огород минимально, зато прибыль существенна. Если объём реализуемых товаров достаточно высокий, то лучше всего зарегистрироваться в качестве самозанятого. По крайней мере доход от продажи дачной продукции становится легальным.

На сегодняшний день многие кафе и рестораны стали отдавать предпочтение продукции, которая выращена в частных подворьях. При этом они даже готовы платить больше, зато уверены в том, что поставляемый продукт экологически чистый и сделать из него можно более дорогое и изысканное блюдо, резюмирует финансовый аналитик Евгения Марченко.

Также на участке можно выращивать цветы. Это достаточно прибыльный бизнес. На них всегда есть спрос, который увеличивается многократно перед школьными линейками на 1 сентября или во время выпускных вечеров.

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