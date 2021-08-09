Дачникам рассказали, как убить сорняки при помощи лимонного сока

Есть множество методов борьбы с сорняками в огороде, но пользователи социальных сетей выделили наименее трудоёмкий и наиболее дешёвый вариант — лимонный сок. Об этом пишет британское издание Express.

В статье сказано , что этот способ борьбы с нежелательными растениями в огороде подойдёт для участков сада, где сорняки изолированы. Всё дело в том, что лимонный сок может повредить корни нужных растений. Этим методом можно избавиться от сорняков между садовыми плитками или на изолированных участках с бурьяном.

Лимонный сок сушит растение, постепенно убивая его. Пользователи также отметили, что если смешать с лимоном уксус, то эффект усилится.

Ранее кандидат медицинских наук, врач — гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная рассказала, что в некоторых случаях съедобные ягоды могут вызвать инфекционное заболевание или отравление. По её словам, при созревании ягода активно вбирает в себя всё, что есть в окружающей среде. Именно потому очень важно выращивать ягоды на чистой почве и с осторожностью относиться к покупкам в случайном месте.