https://static.news.ru/photo/4d0df7b0-2fd2-11ea-b62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники сферы развлекательных услуг, а также транспортного и торгового секторов экономики хорошо зарабатывают на россиянах во время длинных новогодних праздников. Об этом заявила профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Экономически выигрывают сектора торговых, развлекательных услуг и транспорт, — рассказала эксперт URA.RU.

Вместе с тем, по её словам, длинные новогодние каникулы негативно влияют на производство, так как «расхолаживают» сотрудников предприятий, которые ещё долго не могут «войти в колею» после праздников.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на слишком длинные новогодние праздники. По его словам, в эти дни «страна мало чего создаёт», что вредит её экономике.