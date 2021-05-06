Названы регионы РФ с самыми дешёвыми частными домами

https://static.news.ru/photo/2bbba726-aec3-11eb-a7f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость частного дома в России с начала 2020 года выросла на 4%. В среднем частный дом в стране стоит 4,7 млн рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Издание отмечает , что самые низкие цены на частные дома отмечены в Курганской (1,5 млн рублей), Кемеровской (2 млн) областях, республиках Мордовия (2,3 млн) и Чувашия (2,4 млн). Топ-5 замыкает Еврейская автономная область (2,5 млн).

Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве и Московской области. Там купить частный дом можно за 19,5 млн рублей и 17,7 млн рублей соответственно. На третьем месте оказался Санкт-Петербург (17,2 млн). Далее идут Севастополь (9,6 млн) и Сахалинская область (9,2 млн).

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России обратилась к застройщикам с требованием объяснить причины роста цен на недвижимость в последние годы. Застройщики также должны будут предоставить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра в процентном соотношении.