Названы регионы РФ с самыми дешёвыми частными домами

Средняя стоимость частного дома в России с начала 2020 года выросла на 4%. В среднем частный дом в стране стоит 4,7 млн рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».
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Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве и Московской области. Там купить частный дом можно за 19,5 млн рублей и 17,7 млн рублей соответственно. На третьем месте оказался Санкт-Петербург (17,2 млн). Далее идут Севастополь (9,6 млн) и Сахалинская область (9,2 млн).
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России обратилась к застройщикам с требованием объяснить причины роста цен на недвижимость в последние годы. Застройщики также должны будут предоставить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра в процентном соотношении.