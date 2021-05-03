ФАС потребовала от застройщиков объяснить причины роста цен на жильё

Федеральная антимонопольная служба России обратилась к застройщикам с требованием объяснить причины роста цен на недвижимость в последние годы, сообщает ТАСС.
В письме ФАС просит до 30 апреля
Как рассказал агентству замгенерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов, ФАС «запросила помесячную статистику по росту цен с 2018 года и экономическое обоснование к ним». Директор по продажам группы компаний «Инград» Константин Тюленев уточнил, что информация запрашивается не по всему портфелю компании, а по отдельным районам и классам жилья.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жильё в каждом регионе. Ранее, выступая на совещании 8 апреля, глава государства подчеркнул, что в ряде регионов жильё подорожало на 17–30%.
Самые доступные квартиры в России эксперты обнаружили в трёх городах — Челябинске, Краснодаре и Сургуте. Сложнее всего оказалось купить квартиру в Сочи. Так, на жильё в сочинской «однушке» жителям города придётся потратить от 144,3 до 283 средних зарплат по городу. В Челябинске при этом квартира обойдётся всего в 48,7 зарплаты.