Названы регионы с самым доступным жильём в новостройках

https://static.news.ru/photo/0db78d7e-e8b5-11e9-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самые доступные квартиры в России обнаружили в трёх городах — Челябинске, Краснодаре и Сургуте. А вот купить квартиру в Сочи оказалось сложнее всего при среднем заработке.

Как пишет газета «Известия», на жильё в сочинской новостройке жителям города придётся потратить в среднем от 144,3 до 283 зарплат. В Челябинске при этом квартира обойдётся всего в 48,7 зарплаты.

Сотрудники федеральной компании «Этажи», которые проводили исследование, брали при расчётах среднюю стоимость однушки и рассчитывали показатель, соотнося цену со средней зарплатой в городе.

На втором месте по доступности оказался Краснодар с показателем в 56,9 зарплат, а на третьей строчке — Сургут — 58,1 зарплаты.

В Ханты-Мансийске за квартиру придётся отдать 62,7 зарплаты, в Туапсе — 62,8, в Горячем Ключе — 66,9, а в Красноярске — 71,4.

Москва оказалась в середине списка. Столичная квартира обойдётся москвичам в 87,6 средних зарплат. В среднем московская «однушка» обойдётся в 7,9 млн рублей, а вот в Сочи — в 6,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что программа льготной ипотеки уже не может стимулировать строительство доступного жилья в стране, так как всю экономию перекрыл рост цен. В своём Telegram-канале он написал, что решить эту проблему может только плотное взаимодействие застройщиков с муниципальными властями.