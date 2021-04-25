Путин поручил ФАС проверить цены на новостройки в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/8788beee-a695-11eb-8df9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в свои территориальные органы по всей России задание провести проверку обоснованности роста цен на новостройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС до 15 мая представить доклад о результатах этой проверки в каждом регионе России.

Проверка идёт во всех регионах. Мы направили территориальным органам поручение о необходимости проверить ценообразование на рынке недвижимости. Но во многом это рынки конкурентные. Причины роста нам понятны, они известны. Мы проверяем также смежные рынки, — сообщил Шаскольский.

Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Дело заведено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания „Красо“».

Шаскольский уточнил, что рынок металлопроката проверяется сейчас по всей стране, но вклад этой отрасли в ценообразование сферы жилищного строительства незначителен.

Ранее провести проверку ценообразования на рынке жилья антимонопольному ведомству поручил Владимир Путин. Он отметил, что, хотя средний рост цен составил 12%, в отдельных регионах он достигал 30%. И с этой проблемой необходимо разбираться. Глава государства поручил ФАС подготовить доклад по итогам этой проверки до 15 мая.