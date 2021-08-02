Названы регионы-лидеры России по росту вкладов населения

Денежные вклады жителей Крыма и Севастополя увеличились больше всего за год в России. Об этом сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, рост вкладов и других привлечённых средств физических лиц за год на начало июля текущего года в Крыму составил 21,6%, а в Севастополе – 20%. Аналитик объяснил такие показатели растущей экономической активностью местного населения, а также эффектом низкой базы.

На третьем месте в списке регионов-лидеров стал Краснодарский край, там рост вкладов составил 13,5%. В целом же по стране увеличение объёмов хранящихся денежных средств увеличилось в среднем на 9%.

При этом сокращение уровня денежных кладов зафиксировали только в Мордовии (-1,6%) и Кабардино-Балкарии (-0,6%).

Ранее сообщалось, что в России увеличилась средняя максимальная ставка по депозитам. Во второй декаде прошлого месяца она достигла максимума с мая 2020 года – 5,46%. Эксперты спрогнозировали дальнейший рост банковских ставок по вкладам.