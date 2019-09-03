https://static.news.ru/photo/51713624-ce47-11e9-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов. Средняя сумма выдачи кэша — 104 тысячи рублей.

Мы видим, что выдача наличных на кассах происходит, конечно, в первую очередь, в регионах с низкой доступностью обычных банковских сервисов — это Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край, — сказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сейчас такой услугой можно воспользоваться больше чем в 600 магазинах, а к концу текущего года появится около трёх тысяч точек.

Ранее News.ru писал, что россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами. Число клиентов, которые вносят деньги на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие наличных также упало на 18%. Аналитики отмечают, что растёт интерес пользователей к использованию «пластика» в качестве платёжного инструмента.