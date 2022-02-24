Названы проблемы сельского хозяйства России

Многие землевладельцы не могут купить удобрения из-за слишком высоких цен, сообщил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин «Парламентской газете». Правительство обещало решить данный вопрос, но пока этого не сделало, отметил он. Урожай же, по прогнозам Кашина, должен получиться неплохим, потому что площадь засеянных полей сейчас на прошлогоднем уровне.

С одной стороны, вроде бы решен в правительстве вопрос со льготным кредитованием. На эти цели в Минсельхозе намерены направить 20 млрд рублей. Но ведь эти деньги хозяйствам еще получить надо. Это завтра будет. А что делать сегодня? Сегодня потребность аграриев в удобрениях — 4,7 млн тонн, из них закуплено хозяйствами с учётом остатков чуть больше миллиона. Многие аграрии не могут приобрести удобрения по нынешним безумным ценам. В правительстве обещали проблему решить, но пока повисла пауза, — сказал он.

Он добавил, что растёт цена на дизельное топливо, а механизмы сдерживания работают недостаточно эффективно. При этом закупленного топлива сейчас недостаточно для посевных работ, а их пора начинать.

Ранее Минсельхоз обозначил четыре товарные позиции, цены на которые могут вырасти в этом году. Это такие категории, как молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар.