Названы причины резкого подорожания автомобилей в России

Сильное подорожание автомобилей в России в этом году в основном связано с резкой девальвацией рубля. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он уточнил, что в каждом автомобиле, собранном в РФ, не менее 50% импортных комплектующих. Соответственно, рублевые цены должны компенсировать разницу из-за девальвации рубля. Вот и подорожание произошло в прошлом году и продолжается в нынешнем, сказал Моржаретто.

Также на это наложилась ситуация с чипами, которых не хватает. И вообще, из-за карантина многие комплектующие поступают с задержкой. По моим данным, с начала года цены на автомобили выросли на 8% и, по прогнозам, до конца года они ещё увеличатся на 3-5%, — сообщил эксперт.

По его словам, машины на вторичном рынке дорожают как раз из-за нехватки их на первичном рынке. У дилеров попросту не хватает новых моделей.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России с начала 2021 года в среднем выросли на 7-10%. Основной причиной такой тенденции назывался рост цен на металлы и комплектующие.