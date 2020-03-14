https://static.news.ru/photo/1a32828c-6666-11ea-a82b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Граждане России смогут рассчитывать на компенсационную выплату от Пенсионного фонда РФ (ПФР), если смогут доказать ошибку при расчёте их стажа. Об этом рассказала сотрудница ПФР Анастасия Киреева.
Итоговый размер пенсии может быть занижен, если при назначении выплаты пенсионеру не учли периоды стажа. В случае выявления ошибки, ему полагается компенсация, — цитирует Кирееву издание Primpress.
Она добавила, что доказывать наличие неучтённого периода стажа придётся пенсионеру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, Министерство финансов направляет на выплату страховых пенсий. Об этом сказано в проекте итогового доклада Минфина к расширенному заседанию его коллегии. Как следует из документа, такая схема реализуется по меньшей мере с 2019 года.