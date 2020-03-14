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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что на следующей неделе российский рубль может укрепить свои позиции. По его словам, остаётся только неясным, как долго он на них продержится.

Финансист ожидает, что курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а евро под 79 рублей, однако верить в устойчивый разворот нацвалюты сложно на фоне нефтяной войны. Покупать рубль сейчас —...