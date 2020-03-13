Деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, Министерство финансов направляет на выплату страховых пенсий. Об этом сказано в проекте итогового доклада Минфина к расширенному заседанию его коллегии.
Как следует из документа, такая схема реализуется по меньшей мере с 2019 года,
Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае силовики задержали ещё четырёх сотрудников ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве взяток в составе преступной группы. Ранее в рамках этого дела уже были задержаны 11 автоинспекторов.
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