https://static.news.ru/photo/cba9b416-6528-11ea-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, Министерство финансов направляет на выплату страховых пенсий. Об этом сказано в проекте итогового доклада Минфина к расширенному заседанию его коллегии.

Как следует из документа, такая схема реализуется по меньшей мере с 2019 года, передаёт ПРАЙМ. В бюджет Пенсионного фонда зачисляются не только изъятые средства, но и деньги, вырученные от продажи незаконно нажитого имущества коррупционеров, обращённого в пользу государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае силовики задержали ещё четырёх сотрудников ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве взяток в составе преступной группы. Ранее в рамках этого дела уже были задержаны 11 автоинспекторов.