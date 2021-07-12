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Названы новые риски при сделках с жильём

03:47, 03 августа 2021
Названы новые риски при сделках с жильём Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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К проблемам для контрагентов при реализации совместной собственности супругов может привести отмена обязательной отметки о браке. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал партнёр юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко.

Нововведения однозначно добавят хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью и иным имуществомтребующим госрегистрации, — заявил юрист.

По словам эксперта, чтобы избежать неприятностей при операциях с недвижимостью, покупателю следует досконально изучить в первую очередь выписку из домовой книги, являющуюся основным документом и содержащую краткую информацию о зарегистрированных жильцах. В частности. это позволит избежать риска приобретения квартиры с прописанным там ребёнком, которого будет сложно выписать принудительно.

Ранее риелторы назвали наценку за вид из московских квартир.

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