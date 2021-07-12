Названы новые риски при сделках с жильём

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Перерасчёт страховой пенсии работающих пенсионеров происходит ежегодно в августе. При этом прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных гражданином на предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По словам эксперта, количество зарабатываемых за год коэффициентов зависит от величины дохода, зарплаты или выполнения услуг по договорам гражданско-правового характера за минувший год, с которых были страховые взносы. При этом...