Названы группы россиян, которым повысят пенсии в 2022 году

Для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии. Она коснётся бывших работников сельхозпредприятий и будет выплачиваться, даже если человек покинул село и переехал в город. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН доктор экономических наук Жанна Голодова.

По словам экономиста, бонус смогут получать те россияне, кто до 1992 года работал на селе в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее таким гражданам было необходимо проживать в сельской местности.

Также Голодова отметила, что существенный рост инфляции вызвал необходимость индексации социальных пенсий. В 2022 году их планируется индексировать трижды.

Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтён (запланированный или фактический), остаётся нерешённым, — пояснила экономист.

Первую прибавку начислят автоматически с 1 января.

Ранее экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система, по его мнению, единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем.