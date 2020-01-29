https://static.news.ru/photo/5828aad0-421c-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти 40% всего трудоспособного населения РФ стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги. Об этом рассказал профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

По его словам, полностью или частично не пополняют госфонды почти 30 из 70 млн трудоспособных россиян, сообщает «Лента.ру».

Профессор отметил, что люди выбирают такие работы, которые позволяют изготавливать какие-то уникальные изделия или оказывать различные услуги всем, кто готов за них платить. В частности, строят дома, шьют одежду, ремонтируют всё, что можно отремонтировать, работают дальнобойщиками, парикмахерами.

Кордонский считает, что этим людям «нет никакого резона выплачивать взносы в Пенсионный фонд или в ОМС».

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследование рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» выявило количество неформально занятых жителей РФ, выпадающих из поля зрения официальной налоговой статистики. Теневая занятость составляет 13 млн человек, или около 18% рабочей силы, в возрасте 15 лет и старше. Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей: 0,9 трлн рублей НДФЛ плюс 2 трлн рублей взносов во внебюджетные фонды.