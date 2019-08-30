Более 40% россиян работают не по специальности, что чаще всего связано с низкой зарплатой. Выше всего их доля — в сфере продаж — 70%, также это административный персонал — 64%.
Исследование провела компания
Каждый третий респондент только частично доволен своим образованием. Чаще всего это топ-менеджеры, их доля среди опрошенных составляет 62%. Довольны полученными знаниями представители искусств и массмедиа — 30%, а также работники туристической сферы — 32%.
Ранее News.ru сообщал, что аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, люди какого возраста и каких специальностей чаще прочих испытывают трудности с выплатами займов. Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%).