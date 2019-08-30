https://static.news.ru/photo/486e3b7e-cd3b-11e9-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Более 40% россиян работают не по специальности, что чаще всего связано с низкой зарплатой. Выше всего их доля — в сфере продаж — 70%, также это административный персонал — 64%.

Исследование провела компания HeadHunter . В результате выяснилось, что среди опрошенных 54% пытались работать по специальности, но бросили. Работали они в основном в сфере транспорта и производства. Ещё 45% опрошенных перестали работать по специальности из-за низкой зарплаты. По этой же причине 37% респондентов даже не начинали трудиться в своей сфере.

Каждый третий респондент только частично доволен своим образованием. Чаще всего это топ-менеджеры, их доля среди опрошенных составляет 62%. Довольны полученными знаниями представители искусств и массмедиа — 30%, а также работники туристической сферы — 32%.

Ранее News.ru сообщал, что аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, люди какого возраста и каких специальностей чаще прочих испытывают трудности с выплатами займов. Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%).