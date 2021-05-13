Более трети компаний сократят площадь своих офисов

https://static.news.ru/photo/2acf7a3a-b482-11eb-afab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети компаний сократят площади своих офисов в ближайшие три года. Такие результаты показал опрос международной консалтинговой компании Knight Frank, пишет РБК.

Так, средний размер сделки аренды по итогам 2020 года в Москве составил 1757 кв. м. Годом ранее этот показатель был 2169 кв. м. Аналогичное количество организаций заявили о желании наоборот расширить свои офисные пространства или оставить их без изменений.

Аналитики отмечают, что в 2021 году количество «квадратов» на одного человека при том же количестве сотрудников уменьшилось. Специалисты объясняют это тем, что изменилось само понятие офисного пространства. Всё большую популярность среди арендаторов набирают flex-пространства и лаундж-зоны с меньшим количеством рабочих мест.

Исследование также показало, что 65% работодателей планируют дополнить офисные пространства постаматами с едой и напитками, 47% — тренажёрными залами, 46% — зонами для хранения велосипедов. Ещё 45% арендаторов намерены создать пространства для отдыха и релаксации и пункты самовывоза для заказов.

В опросе приняли участие почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.

Ранее исследование Райффайзенбанка показало, что после пандемии работать из дома несколько дней сможет 41% опрошенных, а 36% смогут полностью перейти на удалённый режим работы.