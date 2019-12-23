https://static.news.ru/photo/a66ff666-253f-11ea-ae79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Минпромторг собирается выделить ещё около 15 млрд рублей на разработку самолёта SSJ-New «с максимальным импортозамещением». Начальные расходы на исследования и конструкторские работы выльются в 18,5 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК.

Лайнер с максимальным количеством деталей, которые будут производиться в России, станет частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

Договор о финансировании научно-исследовательских работ рассчитан на два года. Он должен быть заключён до конца 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает до начала 2020 года взять в лизинг пять самолётов Sukhoi SuperJet 100. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика. По его данным, совет директоров одобрил сделку по аренде пяти таких самолётов. Планируемый срок поставки — четвёртый квартал 2019 года.