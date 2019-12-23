Минпромторг собирается выделить ещё около 15 млрд рублей на разработку самолёта SSJ-New «с максимальным импортозамещением». Начальные расходы на исследования и конструкторские работы выльются в 18,5 млрд рублей.
Об этом
Лайнер с максимальным количеством деталей, которые будут производиться в России, станет частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
Договор о финансировании научно-исследовательских работ рассчитан на два года. Он должен быть заключён до конца 2019 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает до начала 2020 года взять в лизинг пять самолётов Sukhoi SuperJet 100. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика. По его данным, совет директоров одобрил сделку по аренде пяти таких самолётов. Планируемый срок поставки — четвёртый квартал 2019 года.
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