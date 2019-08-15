https://static.news.ru/photo/f22bad02-bfb9-11e9-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Детские лагеря могут восстановить за 135 млрд рублей. Такую сумму называет Агентство стратегических инициатив.

Ведомство считает, что за пять лет количество школьников может вырасти на полтора миллиона человек в год. И эта цель заложена в федеральную программу по развитию детского отдыха.

Информация об этом опубликована в газете «Известия» . Поставленные задачи готовы выполнить за счёт государственно-частного партнёрства. Предложения будут включены в программу трансформации делового климата. Выполнение указанной задачи станет одним из параметров оценки эффективности существующего губернатора.

Налоги с этой программы составят свыше 105 млрд рублей. Количество вновь созданных рабочих мест составит более 68 тысяч рублей. Минэкономразвития, однако, пока не получало никакой программы по развитию детского отдыха.

Разработанная АСИ «дорожная карта» проекта находится на рассмотрении в Минпросе.

Ранее News.ru сообщал, что в Карачаево-Черкесии прокуратура и чиновники кошмарят созданную общественницей и журналисткой для детей из сельской местности. Одна смена лагеря уже фактически сорвана.