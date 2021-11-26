Названа причина парадоксального роста цен на картофель

Цены на картофель осенью со сбором нового урожая традиционно снижаются, однако в этом году ситуация скадывается иначе. В связи с «не самым лучшим» урожаем стоимость корнеплодов растёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию, — рассказала Строгая.

Она также добавила, что свою роль сыграл и фактор дефицита удобрений, возникшего в результате пандемии.

Все эти аспекты станут причиной повышения цен практически на все овощи.

Ранее в Госдуме рассказали о том, что Россия закупает картофель в Египте и других странах, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно. Примерно половина овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится всё меньше.