Названа предельная отпускная цена вакцины «КовиВак»

Предельная отпускная цена 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» в новой упаковке составит 21 650 рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Согласованная цена препарата — 433 рубля за одну дозу. В середине мая в Минпромторге рассказывали, что предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин примерно одинакова. Тогда же ФАС назвала предельную отпускную цену на российскую вакцину «Спутник Лайт» — стоимость дозы новой вакцины составляет 342 рубля 36 копеек без НДС. По данным на конец июля, «КовиВаком» вакцинировано около 300 тысяч человек, тогда как вакциной «Спутник V» привито около 20 миллионов россиян.

В начале апреля ФАС согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку. Прежняя цена была согласована только до конца марта из-за «высокой социальной значимости» лекарственного препарата.

Также сообщалось, что максимальная цена на два компонента вакцины «Спутник V» составит 1942 рубля. Информацию об этом озвучил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Незадолго до этого в Twitter-аккаунте для продвижения российского препарата появилось сообщение, что цена «Спутника V» будет ниже, чем продукция конкурирующих западных производителей. Там сообщили, что объявленная цена вакцины Pfizer в $19,5 (1424,8 рубля по курсу на 11 декабря) и Moderna в $25–37 (1826,7–2703,5 рубля) означает, что они будут стоить вдвое выше, поскольку требуют две дозы на человека. В это сравнение почему-то не попала вакцина от AstraZeneca, производители которой заявляли, что не намерены получать прибыль от производства препарата во время пандемии и установят цену на него на уровне $4–5. Однако и эффективность этого препарата оценивается ниже, чем у других западных аналогов.