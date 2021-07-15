Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Более 60% россиян тратят на продукты питания не менее половины своей зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования аналитического центра университета «Синергия».

Почти у 15% россиян на еду уходит около трети заработка, ещё порядка 9% тратят на неё лишь пятую часть от зарплаты, а 16% — почти все заработанные деньги, отмечается в сообщении.

При этом почти все опрошенные отметили рост цен на продукты, в частности, подорожание овощей, фруктов, молочной продукции, мяса и растительного масла.

«Виновниками» роста инфляции в стране треть опрошенных назвали ослабление курса рубля, ещё треть — накрутку цен продуктовыми сетями, а оставшиеся обвинили производителей в ориентации на западный рынок и экспорт вместо наполнения внутреннего.

Кроме того, большая часть россиян ожидает очередного повышения цен на продукты в ближайшее время, остальные же считают, что ничего не изменится.

Ранее финансист рассказал о правильном накоплении денег. Необходимо анализировать свои расходы и по возможности сокращать некоторые траты. Так, сэкономить пару тысяч рублей в месяц можно, если кофе из кафе по дороге на работу заменить на домашний.