https://static.news.ru/photo/994ae208-c92c-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россияне постепенно теряют интерес к акционным товарам, говорится в исследовании, проведённом компанией Nielsen.

Согласно документу, чаще всего жители РФ покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья, шоколад, творожные десерты и растворимый кофе.

В непродовольственных категориях доля продаж по промо в денежном выражении составила 53%, — отмечается в исследовании, которое приводи РИА Новости.

При этом в категориях продовольственных товаров доля продаж по промо в денежном выражении составила 50%.

Эксперты также пришли к выводу, что промо-продажи в натуральном выражении существенно замедлились: их доля по сравнению с годом ранее выросла до 53%.

По словам директора по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марины Волковой, в ряде категорий уже «достигнут потолок» по доле акционных продаж. Кроме того, появились магазины, предлагающие низкие цены каждый день — фактически на уровне промо-акций.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость минимального набора продуктов питания за пять лет в России выросла более чем на треть — на 35%. В марте текущего года она составила 4179,78 рубля, тогда как в марте 2014-го — 3080,39 рубля. Кроме того, его стоимость поднялась на 7% по сравнению с мартом прошлого года (3895,14 рубля).