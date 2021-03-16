Назван самый опасный период для рубля

В начале мая — середине июня рубль может ожидать сложный период, несмотря на то что в настоящее время кратко- и среднесрочные прогнозы обещают российской валюте укрепление. Об этом сообщил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
В интервью агентству ПРАЙМ эксперт
Кроме того, целый ряд экспертов отмечает негативное положение дел в отрасли строительства, где эффект от государственных программ по поддержке ипотеки исчерпан и может сойти полностью на нет, что повлечёт за собой спад спроса на первичном рынке жилья. Такая ситуация, в свою очередь, чревата недостроем и долгостроем в регионах.
По словам Александра Казанского, абсолютно точно назвать период текущего года, в который осуществление комбинации указанных факторов наиболее вероятно, затруднительно.
Однако если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС, — резюмировал эксперт.
Ранее NEWS.ru писал, что льготную ставку в российских регионах предложили устанавливать по показателю среднедушевого дохода в субъекте.