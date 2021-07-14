В Госдуме оценили данные о необходимом россиянам минимальном доходе

В России значительно занижен прожиточный минимум и крайне недооценён труд. Об этом Lenta.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По данным опроса, проводимого осенью 2020 года, молодые семьи с детьми оказались самыми требовательными по величине минимального дохода. Им требуется в среднем 80,9 тыс. рублей. В районе 90 тыс. рублей дохода нужно семьям с детьми-инвалидами. При этом прожиточный минимум в России значительно ниже полученных данных.

У нас прожиточный минимум в 6–8 раз меньше, чем требуется в среднем для отдельно взятых семей, — отметил Нилов.

Данные Росстата — средняя температура по больнице. В определённых регионах средняя зарплата воспринимается как высокая, в других как низкая. Поэтому сравнивать благополучие Москвы и отстающего региона некорректно, сообщает политик.

Кроме того, Росстат при составлении МРОТ не учитывает изменение цен в магазинах, аптеках и стоимости услуг ЖКХ и подорожании проезда. Если посмотреть на необходимые расходы, то цифра в 12 с небольшим тысяч рублей кажется смехотворной. Большая часть трудоспособного населения находится за чертой бедности, потому что труд людей крайне недооценён. Поэтому складывается необходимость существенно увеличить уровень МРОТ, подытожил Нилов.

Ранее был назван минимальный размер оплаты труда в России. В 2022 году он составит 13 617 рублей.