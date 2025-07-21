Найдено объяснение словам Грэма о тарифах против покупателей нефти из РФ

Американский сенатор Линдси Грэм напомнил президенту США Дональду Трампу о тарифах против покупателей нефти из РФ, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, заявление политика направлено на активизацию застопорившегося процесса принятия документа.

Я думаю, что нынешнее заявление Грэма скорее призвано напомнить про этот законопроект, потому что он опять как-то застрял. То был период бурного продвижения его, когда Трамп встречался с Грэмом, говорил, что обязательно введет, что примут. Сейчас же опять застопорилось продвижение законопроекта. Поэтому я думаю, что он об этом и говорит, что вот они сейчас примут, что они с Трампом на короткой ноге. И, соответственно, это некое напоминание об этом законопроекте с целью его немножко активировать, сам процесс принятия, — пояснил Юшков.

Ранее Грэм заявил, что пошлины в размере 100% для стран, покупающих нефть у РФ, серьезно ударят по российской экономике. Таким образом политик прокомментировал заявление Трампа о 50-дневном сроке для прекращения конфликта на Украине. В этом контексте Грэм напомнил про опыт оказавшегося под санкциями Ирана и посоветовал президенту РФ Владимиру Путину позвонить аятолле Али Хаменеи.