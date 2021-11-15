«Нафтогазу» разрешили участвовать в сертификации оператора СП-2

Компания «Нафтогаз Украина» допущена к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщил в Facebook глава организации Юрий Витренко.

Компания подавала такую заявку в октябре, регулятор удовлетворил желание украинской стороны. Теперь Витренко намерен помешать запуску российского газопровода, о чём и сообщил на своей странице. По словам руководителя «Нафтогаза», он собирается представить немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода «без его полного соответствия европейскому и международному законодательству».

Доминирующее положение «Газпрома» при запуске «Северного потока — 2» вопреки требованиям европейского законодательства несёт угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран, и регулятор обязан учесть это влияние. Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор «Северного потока — 2» был полностью отделён и независим от «Газпрома» и чтобы третьи стороны получили доступ к этому газопроводу не только на последних его километрах, а по всему трубопроводу от начальной точки в России до конечной в Германии, — привёл свои аргументы Витренко.

Глава «Нафтогаза» добавил, что теперь немецкий регулятор будет вынуждено учитывать аргументы украинской стороны, что даст возможность узнать про «про аргументы Nord Stream AG, что означает большую прозрачность процесса».

Также до сертификации оператора допущена ещё одна компания: это «Оператор ГТС Украины». По словам её руководителя Сергея Макогона, его организации отведена отдельная роль: «как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС», о чём глава организации также написал на своей странице в Facebook. Макогон добавил, что у его компании есть «веские и политические» аргументы, которые «должны положить конец российским спекуляциям» на европейском газовом рынке.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва не планирует сокращать поставки через республику после ввода «Северного потока — 2». Президент РФ Владимир Путин заявил, что перекрытие транзита газа через Белоруссию может нанести ущерб в том числе добрососедским отношениям с Россией.