Песков рассказал о транзите газа после ввода «Северного потока — 2»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что перекрытие транзита газа через Белоруссию может нанести ущерб в том числе добрососедским отношениям с Россией. Москва не планирует сокращать поставки через республику после ввода «Северного потока — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

До этого Владимир Путин предположил, что возможное перекрытие транзита газа со стороны Минска не только нанесёт большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной. Представителю Кремля задали вопрос, означают ли слова Путина, что РФ может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока — 2».

Нет, не означает, — ответил на этот вопрос Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что заявление президента Белоруссии о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлём. Он подчеркнул, что Россия была и остаётся гарантом энергетической безопасности в Европе.