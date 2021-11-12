Песков прокомментировал идею Лукашенко перекрыть поставку газа в ЕС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлём, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия была и остаётся гарантом энергетической безопасности в Европе, пишет ТАСС.

Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента, — отметил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить».

На совещании с руководством Совета министров страны Лукашенко заявил, что прощать ЕС Белоруссия ничего не должна. Он добавил, что его не пугает то обстоятельство, что Польша может закрыть границу. Президент Белоруссии призвал защищать суверенитет страны.